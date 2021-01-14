Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 01:30

О резком спаде курса национальной валюты Армении по отношению к доллару США, снижении его покупательной способности haqqin.az сообщает с конца прошлого года. Непосильная война с Азербайджаном за Карабах и позорное поражение по ее итогам еще более обострили эту ситуацию. Власти страны не раз обещали выправить положение, но ситуация лишь усугубляется – курс драма упорно падает.

Очередное заявление центробанка страны вновь звучит весьма оптимистично. По его заявлению, для обеспечения нормальной деятельности финансовых рынков Армении центробанк на валютном рынке проведет операции. Мол, центробанк продолжает мониторинг финансовых рынков. И при необходимости применит все инструменты, гарантируя стабильность цен, а также финансовую стабильность. Интересно, а когда же наступит эта необходимость, в ожидании которой банк «продолжает мониторинг финансовых рынков»? А между тем заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян в первые же дни нового года заявил в парламенте страны, что населению надо готовиться к подорожанию электричества. Дело в том, что по итогам войны в Карабахе армяне потеряли, по их словам, десятки ГЭС мощностью в 8-10 мВт. Сам Карабах потреблял 590 млн кВт/час электроэнергии, и в этом году должен был предоставить Армении 330 млн кВт/час. Но теперь уже Армении приходится обеспечивать Карабах электроэнергией. К тому же электроэнергия, вырабатываемая в Карабахе, стоила на 7% дешевле местной, поскольку не предусматривала расходы на доставку и возможные потери.

А теперь возникнет не только дефицит электроэнергии, но возрастет и ее себестоимость. Результат такой ситуации очевиден – рост цен. А дорогое электричество приведет к росту практически всех остальных товаров. Правда, чиновник признал, что сейчас ситуация несколько иная, поскольку система отопления в республике полностью не восстановлена, и людям приходится пользоваться электронагревателями, которые потребляют довольно большое количество электроэнергии. Но это, так сказать, детские сказки, в которые люди давно перестали верить. Ситуация и вовсе могла бы выйти из-под контроля, если бы Газпром пошел на повышение цен на поставки газа. Этот вопрос был практически решен российской стороной, но после Второй Карабахской войны Москва, взявшая на себя роль посредника, пошла на уступки. И цена российского газа для Армении в первом квартале этого года останется на уровне 2020-го - 165 долларов за 1 тыс. кубометров. А переговоры по цене после первого квартала пока продолжаются. Мол, посмотрим, как еще Ереван себя поведет. Конечно, Москва пошла на большие уступки взбунтовавшемуся было против нее населению, но это далось армянам лишь за счет возвращения в старое политическое русло. Но даже газовая уступка Москвы не может решить всех проблем катящейся в депрессию Армении. И точку в этом вопросе поставил бывший премьер-министр Грант Багратян, заявивший недавно, что у страны будут проблемы с хлебом. И это понятно. Сегодня здесь нет торговли, грузооборота, объем внешней торговли не составляет даже 15%. Пшеницы Карабаха больше тоже нет, и проблемы с хлебом неизбежны. А тут еще тысячи беженцев из Карабаха, которым нужны питание и крыша над головой. А в марте-апреле экс-премьер и вовсе прогнозирует голод. «Я вижу мало хорошего. У нас имеются серьезные земельные потери, которые дадут о себе знать по части производства пшеницы, мяса, молока», - заявил Багратян.

И сообщил, что с каждой сданной территорией Армения теряет ресурсы, что может привести к продовольственному кризису. А центробанк ежедневно расходует запасы страны, только в октябре он потратил 500 млн долларов, пустив эту сумму по ветру. Кстати, Багратян – не единственный критик политики центробанка. Член совета попечителей «Фонда страхования военнослужащих» Месроп Манукян тоже говорит о потерях в банковской системе на сумму примерно 1 млрд долларов. Но все это лишь цветочки по сравнению с тем, что прогнозирует доктор политических наук Ваге Давтян. Учитывая установившийся в республике институциональный кризис, можно утверждать, что 2021 год станет для нее началом «Великой депрессии», отмечает армянский эксперт. И приводит неоспоримые факты. В рамках межгосударственного соглашения Москва выделит Еревану кредитные средства в объеме 1,150 млрд долларов с целью покрытия долга за поставки в Армению вооружения в период Карабахской войны осенью 2020 года.