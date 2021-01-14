BBC: Трамп увезет с собой устройство для активации ядерных сил

Байден примет присягу в среду, 20 января, в полдень по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

Покидающий должность президента США Дональд Трамп хочет уехать из Вашингтона утром 20 января до инаугурации Джо Байдена, чтобы не покидать столицу экс-президентом и не обращаться к новому лидеру страны с просьбой одолжить ему президентский самолет, сообщает BBC со ссылкой на американские СМИ.

Меры безопасности, которыми будет сопровождаться церемония, в этом году будут еще жестче, чем раньше. Она по традиции пройдет в Капитолии, большая территория вокруг него закрыта для публики и огорожена.

Трамп ранее объявил, что не будет присутствовать на инаугурации, это будет первый подобный случай с 1869 года. Тогда на инаугурации президента Улисса Гранта отсутствовал его предшественник Эндрю Джонсон.

Как пишут издания, некоторые члены президентской команды советовали Трампу все же посетить инаугурацию. Он якобы отказался, потому что не хотел уезжать из города экс-президентом. Таким образом Трамп увезет с собой устройство для активации ядерных сил. Как выяснил CNN, Байдену выдадут новое устройство, а коды Трампа немедленно аннулируют.

По информации источников изданий, Трамп хочет улететь с южной лужайки Белого дома на вертолете и надеется, что его проводят с почетным караулом.

Источники Reuters и Bloomberg рассказали, что Трамп полетит в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.