«Мы вернулись на нашу родную землю, освободили Шушу. Отныне азербайджанский народ вечно будет жить в Шуше ». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Шушу.

«Вчера мы посетили в Шуше все исторические памятники, наши священные мечети. С болью в сердце могу сказать, что имеющиеся здесь разрушения причиняют боль всем гражданам Азербайджана. Однако мы увидели Шушу разрушенной, но не сломленной, величественной, что вызывает у нас чувство безграничной гордости. Шуша стоит на ногах, она не сломилась, не покорилась!..

Вчера ночью мы решили остаться в Шуше, хотя должны были вернуться в Баку. Но я посчитал, что мы обязательно должны остаться в Шуше. Потому что Президент Азербайджана впервые приехал в Шушу. Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши...

Этой ночью я спал всего пять часов. Проснулся в 5 утра, не знаю, почему. Может быть, вчерашний день был очень волнующим, потому что увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство. Возможно, живописной природы, климата Шуши достаточно для того, чтобы человек не хотел долго спать. Перед возвращением в Баку я вновь вернулся сюда, на Джыдыр дюзю, историческое место Шуши, чтобы еще раз обратиться к азербайджанскому народу. Сказать, что мы счастливый народ, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы счастливый народ, потому что утвердили себя как независимое государство. Еще раз сказать, что Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!» − сказал глава государства.