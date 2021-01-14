Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Иранский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.

В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.