Маршал авиации Муджахид Анвар Хан о турецких беспилотниках и победе Азербайджана

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Командующий ВВС Пакистана маршал авиации Муджахид Анвар Хан отметил решающую роль боевых беспилотников турецкого производства в победе Азербайджана в Карабахской войне. Об этом сообщает haqqın.az со ссылкой на агентство «Анадолу». Ранее Муджахид Анвар Хан побывал с дружеским визитом в Азербайджане, где обсудил вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, а также проведения совместных военных учений.

Командующий ВВС Пакистана также считает Турцию своим вторым домом. «Мы одна нация, два государства», - отметил он. Муджахид Анвар Хан подчеркнул, что отношения между Турцией и Пакистаном по своему уровню являются беспрецедентными в мире. И эти отношения необходимо сохранить и передать будущим поколениям. По его словам, Турция и Пакистан имеют общий взгляд на обеспечение стабильности, мира и процветания в регионе, особенно для мусульманских стран. Муджахид Анвар Хан добавил, что ярким свидетельством этого является поддержка Азербайджана Турцией. «Я приветствую растущее сотрудничество между Турцией и Пакистаном в оборонной сфере. У нас сформировались образцовые отношения», - сказал маршал. Муджахид Анвар Хан добавил, что Турция добилась значительного прогресса в военной промышленности. Он подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства сыграли решающую роль в победе Азербайджана в Карабахе. По его словам, Пакистан также добился значительных успехов в оборонной промышленности, и двум странам следует углублять сотрудничество в этой области.