Фарид ушел добровольцем на фронт и стал шехидом вместе со своим учителем они сражались за Родину!
Одним из тысяч героев 44-дневной Отечественной войны является ставший шехидом 24-летний Фарид Аскеров. Родился он в семье военнослужащего - его отец, Арастун Аскеров, ветеран Вооруженных сил и первой Карабахской войны, проходил службу в различных районах Азербайджана.
Фарид рос на рассказах отца о войне и желании отца освободить оккупированные земли. Он отправился добровольцем на фронт, участвовал в боях на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском направлениях. Стал шехидом 4 ноября.
Корреспонденты haqqin.az посетили дом семьи Аскеровых и поговорили с отцом шехида, Арастуном Аскеровым.
«Желание сына пойти добровольцем на фронт и пройти такой же боевой путь наполнило мое сердце гордостью. Мой сын сказал: «Отец ты первым скажешь, что твой сын трус, если я не пойду воевать, а уеду учиться за границу». Я был очень горд этим и сказал, что главное - освободить наши земли, а остальное образуется само собой. Фарид боялся, что над ним будут шутить, что он как сын офицера не хочет идти воевать. Фарид отправился на войну вместе с друзьями и воспринял это как праздник», - говорит Арастун Аскеров.
Фарид и его сестра пошли в школу в Шеки, а после перевода отца для дальнейшего прохождения службы они продолжили учебу в Ленкорани.
«Фарид получил высшее образование, после службы в армии устроился работать в охранную фирму. У него было много планов, но война перечеркнула все его мечты», - говорит отец шехида.
Примечательно, что Фарид воевал вместе со своим преподавателем. Сначала шехидом стал его учитель, а следом погиб и он сам.
«В Ленкорани преподавателем Фарида был Эхтирам муаллим, и по стечению обстоятельств они оказались в одном подразделении. Я через него поддерживал связь с сыном, но вскоре узнал, что Эхтирам стал шехидом. В последнем разговоре со мной на мою просьбу быть осторожнее Фарид попросил не беспокоиться. Он сказал, что идет война, вчера шехидом стал его друг, а завтра может погибнуть и он сам. Спустя несколько дней после этого разговора я не мог связаться с сыном. Меня успокаивали, говорили, что мой сын находится высоко в горах, где нет связи. Но мое сердце почувствовало, что сын погиб», - со скорбью в голосе продолжает отец.
По желанию деда Фарид похоронен в родном селе Гачагкенд Нефтчалинского района. На его похоронах присутствовали и раненые боевые товарищи. Они заверили отца шехида в том, что кровь Фарида пролита не зря и он был отомщен. Были убиты около десяти вражеских солдат.
«Не хотел, чтобы его раненые друзья проделывали такой долгий путь, но мой сын своей отвагой в бою завоевал их уважение. После Фарида наша семья потеряла еще одного члена. Скончался его дедушка. Его сердце не выдержало потери любимого внука. Их похоронили вместе. Утешает только то, что кровь наших шехидов пролита не зря, они подарили нам Победу», - закончил свой рассказ отец шехида.