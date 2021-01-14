Одним из тысяч героев 44-дневной Отечественной войны является ставший шехидом 24-летний Фарид Аскеров. Родился он в семье военнослужащего - его отец, Арастун Аскеров, ветеран Вооруженных сил и первой Карабах ской войны, проходил службу в различных районах Азербайджана.

Фарид рос на рассказах отца о войне и желании отца освободить оккупированные земли. Он отправился добровольцем на фронт, участвовал в боях на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском направлениях. Стал шехидом 4 ноября.

Корреспонденты haqqin.az посетили дом семьи Аскеровых и поговорили с отцом шехида, Арастуном Аскеровым.

«Желание сына пойти добровольцем на фронт и пройти такой же боевой путь наполнило мое сердце гордостью. Мой сын сказал: «Отец ты первым скажешь, что твой сын трус, если я не пойду воевать, а уеду учиться за границу». Я был очень горд этим и сказал, что главное - освободить наши земли, а остальное образуется само собой. Фарид боялся, что над ним будут шутить, что он как сын офицера не хочет идти воевать. Фарид отправился на войну вместе с друзьями и воспринял это как праздник», - говорит Арастун Аскеров.

Фарид и его сестра пошли в школу в Шеки, а после перевода отца для дальнейшего прохождения службы они продолжили учебу в Ленкорани.

«Фарид получил высшее образование, после службы в армии устроился работать в охранную фирму. У него было много планов, но война перечеркнула все его мечты», - говорит отец шехида.

Примечательно, что Фарид воевал вместе со своим преподавателем. Сначала шехидом стал его учитель, а следом погиб и он сам.

«В Ленкорани преподавателем Фарида был Эхтирам муаллим, и по стечению обстоятельств они оказались в одном подразделении. Я через него поддерживал связь с сыном, но вскоре узнал, что Эхтирам стал шехидом. В последнем разговоре со мной на мою просьбу быть осторожнее Фарид попросил не беспокоиться. Он сказал, что идет война, вчера шехидом стал его друг, а завтра может погибнуть и он сам. Спустя несколько дней после этого разговора я не мог связаться с сыном. Меня успокаивали, говорили, что мой сын находится высоко в горах, где нет связи. Но мое сердце почувствовало, что сын погиб», - со скорбью в голосе продолжает отец.