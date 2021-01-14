Дмитрий Медведев: «Холодная гражданская война в США достигла своего апогея»

Происходящие в США события являются холодной гражданской войной, которая началась из-за раскола общества и недостатков американской политической системы, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС.

«Холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея, — констатировал Медведев. — Сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения».

По его мнению, к беспорядкам в Вашингтоне привела цепочка событий, в основе которой лежит «архаичная система выборов». При этом раскол в американском обществе, считает Медведев, продолжает нарастать, новые волны насилия и беспорядков еще могут произойти, а в воздухе «витает позабытый дух маккартизма».

«Никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию, — написал политик. — Впрочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас».

Рассуждая о расколе на два лагеря, Медведев описал четыре линии противостояния. Это «разломы» между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционалистских установок, между «законопослушной» Америкой и готовыми выйти на уличные протесты людьми, между работниками высокотехнологичных отраслей и теми, «кто остается за бортом технологической революции», а также между федеральным центром и «руководством ряда штатов и городских администраций».