Авраамово соглашение Суданом приросло все ещё актуальный комментарий
Главным событием уходящей недели стало подписанная между США и Суданом в Хартуме декларация о присоединении республики к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем.
Израиль в подписанном «Соглашении Авраама» не упоминается. Когда будет подписано собственно соглашение между Суданом и Израилем о нормализации отношений – неизвестно. Арабские страны продолжают восхищать витиеватостью и изощренностью своей дипломатии. Вот как надо сидеть одной пятой точкой на двух стульях и танцевать на восьми свадьбах одновременно.
Тем более что участие Судана в нынешнем соглашении носит глубоко символический характер. Ведь именно в столице этой страны 1 сентября 1967 года была принята Хартумская резолюция «трех нет»: «нет миру с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним».
Впрочем, жизнь заставит – и не на такие изыски пойдешь, а у Судана положение откровенно аховое. Экономика страны - в перманентном кризисе, усугубившемся в период пандемии. Внешний долг – 60 миллиардов долларов, годовая инфляция в последние месяцы превысила 200 процентов, цены на хлеб и другие основные продукты питания резко выросли, топливо и лекарства в жутком дефиците и достать их можно только на черном рынке по крайне черным же ценам.
А в обмен на подписание Судан уже вычеркнут из скромного списка государств-спонсоров терроризма и теперь получит доступ к финансам Всемирного банка – то есть сможет ежегодно получать до 1 млрд $ помощи.
Поэтому к волне возмущения местных политических сил в связи с подписанными соглашениями и заявлениями о том, что они сформируют против них широкий оппозиционный фронт – всерьез относиться совершенно не стоит – покричат и перестанут, причем буквально на следующий день после первого транша от Всемирного банка.
Дальше начнутся уже ожесточенные дискуссии о том, кто из политических сил наиболее достоин участвовать в распределении средств, которые с полным правом можно называть «платой за лояльность по отношению к Израилю» - именно так политика порою и делается.
Причем лояльность Судана по отношению к Израилю совершенно не означает лояльности по отношению к США, а также другим участникам «Авраамова соглашения». Логика лояльности к кому-либо формируется здесь, исходя из сугубо внутриполитических разборок.
Есть гражданское Переходное правительство Судана, которое пользуется доверием Вашингтона и является основным инициатором подписания соглашений.
Есть местные военные, организовавшие переворот 2019 года, когда был свергнут президент Омар Башир, и сохранившие за собой право вето на принятие ключевых решений в государстве до ноября 2022 года. Они вообще выступают с предложением предоставить России право создать пункт базирования ВМФ РФ в Судане. Рассчитывая при этом на то, что, во-первых, российская военно-техническая помощь в обмен на базу послужит укреплению суданских вооруженных сил. А во-вторых, военное присутствие Москвы в Судане усилит позиции местных силовых структур в рамках внутриполитической борьбы.
А есть еще и Южный Судан, куда в декабре прошлого года прибыл первый и второй отряды 7-го пехотного батальона миротворцев из КНР, общей численностью свыше 700 человек. Которые займутся патрулированием зон, запрещенных для ввоза и ношения оружия, вооруженным конвоированием, разведением противоборствующих сторон местного конфликта, а также охраной гражданских лиц.
И если учесть, что именно с помощью Китая Судан превратился из импортера нефти в страну-экспортера, где создана собственная нефтяная промышленность, включая разведку, эксплуатацию месторождений в Южном Судане и продажу нефти – то «Авраамово соглашение» для Хартума означает не мир с Израилем, а активизацию здесь внешних игроков, вступивших в борьбу за влияние над тем Суданом, до которого еще не дотянулся Пекин.