Израиль в подписанном «Соглашении Авраама» не упоминается. Когда будет подписано собственно соглашение между Суданом и Израилем о нормализации отношений – неизвестно. Арабские страны продолжают восхищать витиеватостью и изощренностью своей дипломатии. Вот как надо сидеть одной пятой точкой на двух стульях и танцевать на восьми свадьбах одновременно.

Главным событием уходящей недели стало подписанная между США и Суданом в Хартуме декларация о присоединении республики к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем.

Тем более что участие Судана в нынешнем соглашении носит глубоко символический характер. Ведь именно в столице этой страны 1 сентября 1967 года была принята Хартумская резолюция «трех нет»: «нет миру с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним».

Впрочем, жизнь заставит – и не на такие изыски пойдешь, а у Судана положение откровенно аховое. Экономика страны - в перманентном кризисе, усугубившемся в период пандемии. Внешний долг – 60 миллиардов долларов, годовая инфляция в последние месяцы превысила 200 процентов, цены на хлеб и другие основные продукты питания резко выросли, топливо и лекарства в жутком дефиците и достать их можно только на черном рынке по крайне черным же ценам.

А в обмен на подписание Судан уже вычеркнут из скромного списка государств-спонсоров терроризма и теперь получит доступ к финансам Всемирного банка – то есть сможет ежегодно получать до 1 млрд $ помощи.

Поэтому к волне возмущения местных политических сил в связи с подписанными соглашениями и заявлениями о том, что они сформируют против них широкий оппозиционный фронт – всерьез относиться совершенно не стоит – покричат и перестанут, причем буквально на следующий день после первого транша от Всемирного банка.

Дальше начнутся уже ожесточенные дискуссии о том, кто из политических сил наиболее достоин участвовать в распределении средств, которые с полным правом можно называть «платой за лояльность по отношению к Израилю» - именно так политика порою и делается.

Причем лояльность Судана по отношению к Израилю совершенно не означает лояльности по отношению к США, а также другим участникам «Авраамова соглашения». Логика лояльности к кому-либо формируется здесь, исходя из сугубо внутриполитических разборок.

Есть гражданское Переходное правительство Судана, которое пользуется доверием Вашингтона и является основным инициатором подписания соглашений.