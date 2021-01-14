После анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации вокруг коронавируса (COVID-19) в мире, в том числе в Азербайджане, решено продлить особый карантинный режим на территории республики до 06:00 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР.

В то же время, в связи с некоторой стабильностью динамики распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение снять некоторые ограничения в рамках ужесточенного режима особого карантина с 00:00 18 января 2021 года.

В частности, согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджанской Республики, с полуночи 18 января 2021 года упраздняются смс-разрешение и разрешения на портале icaze.e-gov.az на передвижение в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Апшеронском районе, а также в Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуварском и Исмаиллинском районах.