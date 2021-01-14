В Азербайджане с 1 февраля возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах.

Как сообщает haqqin.az, это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Согласно постановлению, с 00:00 1 февраля 2021 года на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.