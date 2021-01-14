Оперштаб: въезд-выезд в 5 городов и 12 районов по-прежнему ограничен

Въезд-выезд в 5 городов и 12 районов по-прежнему ограничен. Это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета министров.

С 00:00 18 января 2020 года до 00:00 25 января 2021 года въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Апшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) ограничен.

Сотрудники сфер, чья деятельность разрешена, могут передвигаться после регистрации работодателем информации о них в портале «icaze.e-gov.az» посредством усиленной электронной подписи.