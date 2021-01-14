Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заработали после недавней блокировки.

Ранее Марк Цукерберг, глава компании Facebook, писал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

На момент написания текста аккаунт Трампа в твиттере остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп пользовался твиттером активнее, чем всеми другими социальными сетями, передает Интерфакс.