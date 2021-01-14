В Азербайджан доставлены приборы дистанционного считывания счетчиков природного газа. Первоначально эти приборы будут установлены на газовые счетчики, которые находятся на внешних балконах квартир многоэтажных домов. Как сообщает ПО «Азеригаз», таким образом контакт контроллера Объединения с абонентом будет сведен к минимуму, а оперативность показаний счетчика будет обеспечена.

В результате переговоров по приобретению этих приборов предпочтение было отдано предложениям турецкой компании Atlas Meter and Dimensions Devices. Делегация во главе с руководителем компании Салехом Бакиром находится в Баку, и тестовые проверки проводятся с их участием.

Отмечается, что для физического считывания показаний механических счетчиков в работе задействовано значительное количество контроллеров. В целях повышения эффективности работы в этой связи было принято решение о размещении дополнительных устройств онлайн-контроля на механических счетчиках, находящихся в пользовании абонентов. Приборы, работающие по радиоволновым передатчикам, позволяют контроллеру дистанционно передавать данные механического счетчика через мобильный терминал в центральную базу, считывая их в течение нескольких минут, не приближаясь к частному жилому дому. Механический счетчик выполняет свою функцию так же, как и раньше. Просто данные о расходе газа параллельно попадают в реестр прибора. Эти устройства также позволяют закрыть клапан механического счетчика абонента-должника с дистанционным управлением без физического вмешательства.

Приборы онлайн-контроля обеспечат полное своевременное считывание показаний механических счетчиков в конце года. То есть появляется возможность регулировать на механических счетчиках переходный период в связи с низким тарифным льготным лимитом в то же время, что и на счетчиках типа смарт-карт – 31 декабря каждого года.

ПО «Азеригаз» предлагает посмотреть видеоматериал об этом: