Минздрав о предстоящей вакцинации в Азербайджане
При вакцинации в Азербайджане будет использоваться китайская вакцина Sinovac. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал завотделом Организации здравоохранения Минздрава Теймур Мусаев.
Теймур Мусаев также назвал важные аспекты стратегии вакцинации от коронавируса.
«Главная цель стратегии - приостановить массовое распространение инфекции посредством вакцинации. Таким образом удастся снизить число зараженных и случаев смерти», - сказал он 16 января на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, в первую очередь вакцинация затронет те категории населения, которые входят в группу риска с социальной и медицинской точек зрения.
На следующем этапе препарат будут получать другие категории граждан, отметил Т.Мусаев.
«Стратегия реализуется на основе важных основополагающих принципов. Во-первых, вакцинация будет добровольной. Во-вторых, хочу затронуть тему безопасности. Для нас приоритетом является выбор вакцины, которая будет безопасной и эффективной», - сказал завотделом.
По его словам, на первом этапе вакцинация охватит медицинских работников (врачей, средний и младший медицинский персонал, а также технических работников, которые задействованы в медучреждениях), сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей социальной сферы.
«С медицинской точки зрения в группу риска входят люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями дыхательных путей, почечной недостаточностью (гемодиализные больные), диабетом II типа (старше 50 лет), а также страдающие ожирением старше 18 лет», - сказал Т.Мусаев.
Представитель Минздрава также отметил, что в Шуше также открыт пункт вакцинации.