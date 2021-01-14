Минздрав о предстоящей вакцинации в Азербайджане

Теймур Мусаев также назвал важные аспекты стратегии вакцинации от коронавируса.

При вакцинации в Азербайджане будет использоваться китайская вакцина Sinovac. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал завотделом Организации здравоохранения Минздрава Теймур Мусаев.

«Главная цель стратегии - приостановить массовое распространение инфекции посредством вакцинации. Таким образом удастся снизить число зараженных и случаев смерти», - сказал он 16 января на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, в первую очередь вакцинация затронет те категории населения, которые входят в группу риска с социальной и медицинской точек зрения.

На следующем этапе препарат будут получать другие категории граждан, отметил Т.Мусаев.

«Стратегия реализуется на основе важных основополагающих принципов. Во-первых, вакцинация будет добровольной. Во-вторых, хочу затронуть тему безопасности. Для нас приоритетом является выбор вакцины, которая будет безопасной и эффективной», - сказал завотделом.

По его словам, на первом этапе вакцинация охватит медицинских работников (врачей, средний и младший медицинский персонал, а также технических работников, которые задействованы в медучреждениях), сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей социальной сферы.

«С медицинской точки зрения в группу риска входят люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями дыхательных путей, почечной недостаточностью (гемодиализные больные), диабетом II типа (старше 50 лет), а также страдающие ожирением старше 18 лет», - сказал Т.Мусаев.

Представитель Минздрава также отметил, что в Шуше также открыт пункт вакцинации.