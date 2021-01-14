Встреча глав государств Азербайджана и Армении в Москве еще раз зафиксировала за Россией статус гаранта региональной безопасности и социально-экономическое лидерство Москвы. Баку и Ереван восприняли мирную трансформацию в регионе при посредничестве Кремля - поручено создать Рабочую группу, возглавляемую вице-премьерами.

С российской стороны, ее, вероятно, возглавит Алексей Оверчук, ответственный в российском правительстве за двусторонние отношения в СНГ и ЕАЭС. До 1 марта вице-премьерам предстоит согласовать перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры и принципов передвижения товаров и грузов.

Экономика, и более конкретно - магистральная инфраструктура становится центральным механизмом качественных изменений и модернизации депрессивного региона: будут созданы две международные магистрали, подключающих регион к МТК (автомобильная и железнодорожная, плюс к ним, сеть капилярных дорог районного значения) - вместе они создадут условия для экономического развития. Конечно, это станет импульсом для развития азербайджанской строительной индустрии, создания новых мощностей в автодорожной сфере (привлечение горнопроходческих зарубежных компаний для строительства тоннелей, закупка оборудования и техники для современного горного строительства, развитие собственного национального сегмента тоннельного строительства). Добавим, что аэропорт в Ходжалы, управляемый в рамках азербайджанской юрисдикции, плюс создание нового аэропорта в Физули - кратчайший выход на внешний экономический контур.

Россия и Азербайджан - политические операторы, гаранты этого проекта. А фактически, на местах множество компаний и различных субъектов совместного бизнеса: от Турции, до Италии и Германии.

Лишение МГ ОБСЕ прежней повестки

Московская встреча очевидно продемонстрировала желание сохранить структуру Минской группы. Возможно, для Путина это ещё один канал коммуникации с европейскими странами, прежде всего, с Францией. Про роль США в данном аспекте контактов скорее можно говорить как о некоем рудименте комплексных договоренностей Москвы и Вашингтона о поддержании взаимных усилий в постсоветском постконфликтном регулировании. Но это все уже ушло в прошлое, сохраняясь скорее как административный памятник эпохе.

Но если для Еревана, МГ ОБСЕ нужна как опора в обсуждении судьбы анклава в Карабахе, то Азербайджану, как показала встреча Ильхама Алиева с сопредседателями в декабре прошлого года, - она не нужна.

Первоначально МГ играла роль маяка надежды в драматическом распаде. Считалось, что СБСЕ и затем ОБСЕ, единственная в своем роде организация, способная вывести постсоветские республики из зоны штормов, возможно, с использованием принуждения и миротворцев. На ОБСЕ были демократические надежды и в плане трансформации наших политических систем. Но это была эпоха гигантов - Гельмута Коля, Франсуа Миттерана, Жака Ширака...

Затем всё это очарование растаяло до масштабов обыденной, коридорной евробюрократии, которая лишь унаследовала символическое, а вовсе не политическое лидерство.