Минэкологии предупреждает: в Баку выпадет снег

С 19 января до второй половины дня 21 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с.

Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями на 5-10 градусов. Ожидается метель, в ночь на 22 января на дорогах будет гололед.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки, в некоторых местах снег, западный ветер временами будет усиливаться до 23-28 м/с. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.