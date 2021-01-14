Освобожденное от оккупации село Мирзаджамаллы в Физули фото; видео
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Мирзаджамаллы, освобожденного от многолетней армянской оккупации Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Мирзаджамаллы, освобожденного от многолетней армянской оккупации Физулинского района.
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