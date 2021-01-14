Реза Дегати довел до французской телеаудитории, что Шуша исстари является культурным центром Азербайджана. Здесь жили и творили известные композиторы, музыканты, поэты, писатели. Свои слова фотограф подкрепил снимками и видеороликами крепостных стен, окружающих исторический центр города, других древних памятников.

Разумеется, рефреном на передаче повторялось, что недавно Шуша была освобождена Азербайджанской армией от 30-летней армянской оккупации.

Известный фотограф не счел нужным обойти факты предвзятого отношения французских СМИ во время Второй Карабахской войны. Дегати заявил, что многие французские журналисты и в течение освободительной войны азербайджанского народа, и после нее по непонятной причине выступали на стороне армянских захватчиков. Не менее ста французских журналистов побывали в Армении и всячески искажали в своих публикациях действительные события.

«А с азербайджанской стороны я был единственным журналистом из Франции. Из зоны конфликта я пытался запечатлеть истинное положение дел, рассказать о страданиях людей. Во время Первой Карабахской войны - в 1992 году - я тоже был на стороне Азербайджана. Воочию наблюдал массовую резню, учиненную вооруженными силами Армении против азербайджанского населения, трагедию азербайджанского народа, и все это старался запечатлеть на своих фотографиях и распространить в СМИ», - сообщил фотограф.

Реза Дегати рассказал и о том, как три месяца армянские кассетные снаряды, нацеленные на азербайджанские города, расположенные вдали от зон боевых действий, поражали мирное гражданское население. В частности, в городе Барда, который несколько раз подвергался ракетному обстрелу со стороны Армении, погибли десятки женщин, стариков, детей. Фотограф показал снимки, где запечатлены похороны жителя Барды, ставшего жертвой армянской бомбардировки. При этом мастер напомнил, что кассетные бомбы запрещены Женевскими конвенциями, однако Армения использовала это варварское оружие против мирного населения азербайджанских городов и сел.

Фотожурналист заявил, что его долг донести до мира правду о Карабахе и трагедии пострадавших от войны и жестокости оккупантов мирных жителей.

Реза Дегати говорил о мультикультурализме, который стал государственной политикой Азербайджана, и в доказательство продемонстрировал ряд фотографий и о бережном отношении к историческому наследию разных народов и народностей, проживающих в стране. Он подчеркнул, что в Азербайджане свободно, в атмосфере взаимопонимания действуют разные религиозные общины, не вступая в конфликты между собой, и государство оказывает им помощь, и что Азербайджан на протяжении веков отличался своей религиозной толерантностью. Как считает Дегати, Азербайджан с точки зрения религиозной толерантности может служить образцом для всего мира.