В Баку ликвидируются карантинные посты дорожной полиции

С 18 января 2021 года в 5 городах и 12 районах Азербайджана, в том числе в Баку, Сумгаите и в Апшеронском районе ликвидируются карантинные посты дорожной полиции. Об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции майор полиции Намидан Пириев.

Он напомнил, что с 00:00 часов 18 января в городах Баку, Сумгаит, Мингячевир, Ширван и Апшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы отменяется система SMS-разрешений, разрешений с портала icaze.e-gov.az и по служебным удостоверениям для выхода из дома.

По его словам, в связи с отменой системы разрешений с 18 января будет приостановлена и работа карантинных постов: «Поскольку запрет на въезд-выезд из районов в Баку, Абшерон и Сумгаит остается в силе, на трассах Баку-Губа, Баку-Шамахы и Баку-Алят продолжат функционировать карантинные посты».