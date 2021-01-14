Сегодня в Товузе состоялась церемония открытия футбольной академии при клубе «Туран Товуз».

ФИФА и УЕФА выделили на строительство Академии 3,5 миллиона манатов, а АФФА – 800 тысяч. На эти средства были построены административные здания, четыре футбольных поля, проделаны другие строительные работы. Согласно выигранным тендерам, в процессе строительства участвовали 19 компаний.

Академия была построена АФФА при финансовой поддержке ФИФА и УЕФА. В церемонии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, глава Исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент Западной региональной футбольной федерации Надир Набиев и председатель Совета правления клуба «Туран Товуз» Октай Абдуллаев.

Стоит напомнить, что решение о создании и строительстве Футбольной академии при клубе «Туран Товуз» было принято Исполкомом АФФА 4 марта 2019 года.

В Академии предусмотрено проживание футболистов основной команды «Туран Товуз» (16 комнат, в которых разместятся 30 человек) и юных футболистов Академии (11 комнат на 70 человек). Здесь также будут функционировать два ресторана, зал для фитнеса, сауна, медпункт, конференц-зал и т.д.

Стадион тоже оснащен всем необходимым. Построены четыре раздевалки, зал для пресс-конференций, пресс-центр, два скай-бокса и т.д.