Полиция оштрафовала тысячи нарушителей карантина

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах некоторых городов и районов страны установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 15 января с этих постов было возвращено 1751 транспортное средство, пытавшееся без разрешения проехать через карантинные посты.

Кроме того, в отношении нарушивших требования карантинного режима 4 человек применены административные меры в качестве ареста в административном порядке, а в отношении 2645 человек – другие административные меры.

Были выявлены в общественных местах и возвращены домой 8 активных коронавирусных больных. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).