В России подросток убил мать и дядю
В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего российского подростка, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в субботу, 16 января, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, 16 января тела убитых матери и дяди задержанного в квартире обнаружил отчим подозреваемого в убийстве. Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.