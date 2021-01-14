Айк Хаджиназарян возглавит отдел в администрации Байдена

Всего было анонсировано 215 назначений, что, как отмечается в релизе, является новым рекордом до инаугурации.

Айк Хаджиназарян назначен руководителем отдела по региональным коммуникациям Белого Дома в администрации Байдена. Об этом говорится в совместном релизе избранных президента и вице-президента США.

Айк Хаджиназарян был пресс-секретарем предвыборной кампании Байдена в Западной Пенсильвании. До этого он обеспечивал информационную поддержку во время праймериз и всеобщих выборов в Нью-Гэмпшире, Неваде, Техасе, Огайо и других штатах.

Перед тем, как присоединиться к кампании Байдена, Хаджиназарян работал на Капитолийском холме: сначала в качестве пресс-секретаря сенатора Джо Доннелли от Индианы, а затем - заместителя пресс-секретаря Комитета внутренней безопасности Палаты представителей.

Гаджиназарян родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье иммигрантов-армян из Ливана. Он — выпускник Университета Индианы и Высшей школы политического управления Университета Джорджа Вашингтона.