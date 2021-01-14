Сахиль Бабаев о расширении программ занятости и социальной защиты

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева 2021 год станет очередным важным прорывом в области социального развития, повышения заботы об уязвимых группах населения, в частности о семьях шехидов и лицах с инвалидностью в связи с войной, еще более расширятся программы активной занятости и социальной защиты. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на заседании коллегии, посвященном предстоящей работе в сфере исполнения поручений президента Ильхама Алиева итогам прошлого года и социальным целям на этот год.

Министр сказал, что 2020 год был вписан в нашу историю золотыми буквами как год Победы. Под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджанская армия одержала блестящую победу, наши территории были освобождены от оккупации. А послевоенный период — это период, характеризующийся работой по обеспечению социальной поддержки семей шехидов, участников войны, пострадавших от войны. Работа в этой области в предстоящий период примет более широкий масштаб. Как отметил глава государства во время встречи с военными в ходе визита в Шушу 15 января, «все семьи шехидов окружены заботой со стороны государства. Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома. Это уже было предписано, начиная с этого года. Пособие для семей шехидов было увеличено с 300 до 500 манатов, и эти семьи постоянно будут находиться в центре внимания. Государство уже предоставило квартиры, дома 9 тысячам семей шехидов, погибших в первой Карабахской войне. Наши раненые военнослужащие окружены заботой со стороны государства. Будет решен вопрос реабилитации военнослужащих, ставших инвалидами, обеспечения их современными протезами».

Министр отметил, что программа по обеспечению жильем на 2020 год – обеспечение жильем и индивидуальным домом 1500 семей шехидов и инвалидов войны – была успешно реализована. В настоящее время по поручению президента ведется работа по реализации важной программы - передаче квартир, построенных для бывших переселенцев, на баланс Министерства труда и социальной защиты населения, и уже после завершения этой работы в ближайшие месяцы начнется их предоставление семьям шехидов, инвалидам войны.

С.Бабаев отметил, что 2021 год станет периодом начала строительства инфраструктуры социального обслуживания и реабилитации на освобожденных территориях. Он также отметил, что обеспечение непрерывности социальных выплат обеспечит привлечение в программу самозанятости 16 тысяч человек, что на 33,3% больше, чем в 2020 году.

Министр отметил, что в течение года будут сданы в эксплуатацию новые центры реабилитации и социального обслуживания. Для реабилитации военнослужащих, раненых в Отечественной войне, создана система реабилитации, соответствующая современным требованиям, и программа их обеспечения этими услугами, а также средствами реабилитации, высокотехнологичными современными протезами будет продолжена и расширена. В прошлом году число электронных услуг по министерству увеличилось еще больше. Работа в этой области будет продолжена, и количество электронных услуг по всей структуре будет увеличено с 61 до 100.

На заседании были обсуждены предстоящие задачи в сфере исполнения поручений главы государства, работа, проделанная за последний год по сферам деятельности министерства.