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Посредством социальной кампании «Один заказ – Одна радость», претворяемой в жизнь Coca-Cola, Wolt и Организацией Волонтеры ASAN с целью уменьшения влияние пандемии COVID-19 на малоимущие семьи и малый бизнес, уже доставлена помощь 1500-м семей. Поддержка 7000 малоимущих семей Те, кто хотел бы помочь нуждающимся семьям, присоединившись к этой интересной социальной программе, делают заказ в приложении партнера проекта «Wolt - доставка продуктов» в разделе «Один заказ – Одна радость» (Buy one, donate one). За каждый сделанный заказ Coca-Cola и Волонтеры ASAN доставляют продуктовую помощь одной нуждающейся семье. В целом планируется доставить продуктовую помощь 7000-м малоимущих семей. В приложение «Один заказ – Одна радость» добавлены услуги по заказу еды от более чем 20 местных кафе и ресторанов. Таким образом, каждый, кто посредством кампании сделает заказ, окажет продовольственную помощь нуждающимся семьям в Азербайджане, а также поддержит деятельность находящихся в трудном финансовом положении небольших кафе и ресторанов страны.

Кампания в центре внимания медиа и известных личностей Начавшаяся в конце декабря кампания, широтой охвата и активностью привлекла внимание медиа и известных личностей. Таким образом, на данный момент о кампании были транслированы репортажи и передачи на телеканалах «Xəzər», «ARB» и имеющих обширную читательскую аудиторию новостных сайтах страны. Для привлечения в проект большего числа людей в кампанию включились популярные личности. На данный момент Сяма Абыева, Елнара Халаилова, Вафа Зейналова, Гюнель Фархадлы поделились информацией о кампании на своих аккаунтах в социальных сетях, а Фархад Ашурбейли, Аян Салахова, Нигяр Калбиева, Мурад Гулубейли и другие наряду с постами в соцсетях лично участвовали в доставке продуктовой помощи.

Говорят инициаторы Эльшад Фарзалиев - менеджер по связям с общественностью и коммуникациям Coca-Cola, одной из инициаторов кампании, сообщил, что кампания «Один заказ – Одна радость» успешно продолжается: «Мы чувствуем негативное влияние пандемии во всех сферах. В этой непростой ситуации для социально ответственной компании Coca-Cola очень важно продемонстрировать солидарность с обществом. Радует тот факт, что кампании «Один заказ – Одна радость», которая была начата нами вместе с Волонтерами ASAN и Wolt, оказали поддержку множество наших сограждан. В результате, уже в течении нескольких дней мы смогли оказать помощь 1500 нуждающихся семей из 7000 запланированных. Это как наш успех, так и успех нашего общества». А директор сектора по работе с Волонтерами Государственного Агентства ASAN Сахиль Мамедли подчеркнул, что с момента начала пандемии кампания, ставшая продолжением серии проектов претворяемых в жизнь в сотрудничестве с Coca-Cola, вызвала широкий интерес: «Организация Волонтеры ASAN выполняет обязанность по выявлению семей, проживающих в Баку и прилегающих регионах, входящих в эту группу, и доставляет им продуктовую помощь. Каждый пакет включает 18 наименований различных продуктов. 1500 пакетов из 7000 было запланировано доставить семьям, пострадавшим во время войны. Уже доставлена продуктовая помощь в поселках Баку - Кешля, Сураханы, городах Сумгаит, Товуз, Мингечевир, Имишли, Сабирабад, Гянджа, Шамахы, Барда, Масаллы.