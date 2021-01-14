Умер банкир Бенджамин де Ротшильд

В своем поместье в швейцарском Преньи на 57-м году жизни умер французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом в субботу, 16 января, сообщает агентство France-Presse (AFP).

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», — говорится в заявлении семьи барона.