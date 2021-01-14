В Грузии экс-полицейский захватил заложников и потребовал отправить его в Россию

В грузинском городе Каспи задержали 27-летнего бывшего сотрудника полиции, который захватил заложников и потребовал отправить его в Россию. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МВД Грузии Владимира Борцвадзе журналистам.

«Он требовал, чтобы ему выделили машину. Он собирался покинуть Грузию и уехать в Россию», - рассказал Борцвадзе.

Уточняется, что арестованный взял в заложники двух человек в одном из заводских цехов города Каспи. Мужчина был вооружен охотничьим ружьем. Переговоры с преступником продолжались несколько часов, в результате чего правоохранителям удалось договориться с ним об освобождении заложников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Захват в качестве заложника двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия». Экс-полицейскому грозит лишение свободы сроком до 14 лет.