В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 650 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен 226 951 случай заражения коронавирусом, из них 214 423 человека благополучно прошли лечение, 2 998 - скончались.

Лечение 9 530 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.