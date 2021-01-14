В Европейский суд направлено заявление Азербайджана против Армении

По поручению президента Азербайджанской Республики было подготовлено и представлено 15 января 2021 года в Европейский суд по правам человека межгосударственное заявление в связи с нарушением прав и свобод наших граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

В подготовке заявления участвовали известные международные эксперты и ведущие юристы Азербайджанской Республики.

В заявлении подняты вопросы нарушения прав на жительство, свободы вероисповедания, собственность и свободу передвижения граждан Азербайджанской Республики в результате продолжавшейся около 30 лет оккупации со стороны Армении Нагорно-Карабахского региона и 7 окружающих его районов Азербайджана, а также представлены факты того, что 3890 граждан Азербайджана пропали без вести и Армения не принимает никаких мер для выяснения дальнейшей судьбы этих лиц.

В заявлении отражены и факты нарушения защищенных Европейской конвенцией по правам человека прав граждан Азербайджана в результате военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в июле 2020 года, бесчеловечных действий ВС Армении против мирного населения городов Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой Азербайджанской Республики.

В документе содержится требование о принятии Арменией необходимых мер по восстановлению нарушенных прав наших граждан.