Эрдоган позвонил Алиеву: «Турция продолжит поддержку братскому Азербайджану»
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщили Anadolu в Управлении по связям Администрации президента Турции, лидеры обсуждали двусторонние отношения Анкары и Баку, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Эрдоган отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которую Азербайджан добился в борьбе за свое правое дело неимоверными усилиями, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.
Глава государства подчеркнул, что Турция и впредь продолжит поддерживать Азербайджан во всех сферах и вносить вклад в развитие братской страны.
Эрдоган также выразил удовлетворение началом работ по восстановлению и строительству в освобожденном от армянской оккупации Нагорном Карабахе.