Вице-президент Турции Фуат Октай привился вакциной от коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Как передает Анадолу, вице-президенту ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac в городской больнице Анкары.

Спустя 15 минут Октай сообщил журналистам, что процедура не доставила ему никаких неудобств или неприятных ощущений.

Вице-президент поблагодарил главврача Азиза Ахмета Сурела и медицинский персонал городской больницы Анкары.

Октай отметил, что система вакцинации Турции – пример для остального мира.

По его словам, Турция продемонстрировала огромный успех в борьбе с коронавирусом.

Вице-президент сообщил, что за несколько дней первую дозу вакцины от COVID-19 в Турции ввели около 700 тыс. человек.

«Турция в числе первых проводит вакцинацию от COVID-19. К апрелю будет готова и собственная вакцина Турции от коронавирусной инфекции нового типа. Рекомендую всем гражданам пройти вакцинацию. Это крайне важно как для здоровья каждого по отдельности, так и для здоровья общества в целом и нормализации ситуации в стране»,- добавил Октай.

Ранее вакциной от коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в городской больнице Анкары привился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.