Партия Девлета Бахчели хочет построить школу в освобожденной Шуше

Организация готова построить в Шуше начальную школу с позволения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при условии, что проект сочтет целесообразным президент Азербайджана Ильхам Алиев , написал Бахчели в Twitter.

Партия националистического движения Турции хочет построить школу в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Девлет Бахчели, передает «Анадолу».

В публикации говорится, что строительством школ с девятью классными комнатами по личному поручению Бахчели займется Фонд образования и культуры «Улькю Оджаклары» (Ülkü Ocakları).

Бахчели отметил, что победа в Карабахе стала одной из самых славных и эпических достижений тюркского народа за последние годы.

Освобождение «сердца Карабаха», города Шуша 8 ноября 2020 года сломило сопротивление и разрушило иллюзии террористического государства Армения, написал лидер турецкой оппозиционной партии.

Бахчели привлек внимание к значимости Шуши для тюркской культуры и истории.

«Развитие Шуши – средоточия художественной и интеллектуальной жизни Азербайджана, а также будущее проживающих здесь тюркских детей – наш общий моральный долг. Поддержка сферы образования в этом древнем тюркском городе – обязательство, которым нельзя пренебрегать», - говорится в публикации.

По словам Бахчели, партия готова задействовать все имеющиеся возможности, чтобы построить начальную школу в Шуше в кратчайшие сроки.

Далее Бахчели напомнил, что национальный гимн Азербайджана был принят 30 января 1920 года, автором текста гимна является Ахмет Джавад, а композитором Узеир Гаджибеков, уроженец Шуши.

В этой связи лидер турецкой оппозиционной партии предложил заложить фундамент школы 30 января 2021 года, а назвать ее в честь Узеира Гаджибекова.