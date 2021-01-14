Вирус-мутант добрался до Аргентины

В Аргентине впервые выявили новый штамм коронавируса, о котором ранее заявили ученые в Британии. Об этом министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса сообщил в своем Twitter, передает РИА Новости.

По его словам, «британский» штамм был выявлен, несмотря на принятые властями страны дополнительные меры по борьбе с распространением вируса.

Пациентом, у которого был обнаружен штамм, стал путешественник, являющийся резидентом Британии. Ранее он также бывал в Австрии и Германии по работе. На данный момент мужчина помещен на карантин дома.