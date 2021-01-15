Иран пригрозил США международным судом

"В ноте, адресованной американской стороне, содержится предостережение – в случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд… Иран подаст в Международный суд на страну", - говорится в сообщении ведомства.

Хатибзаде уточнил, что соответствующая нота была передана США через посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы Вашингтона в Исламской Республике.

По его словам, власти США давно "притесняют" иранских дипломатов в международных организациях, расположенных на американской территории, и членов их семей. При этом он не привел конкретных примеров.