Иран пригрозил США международным судом
Тегеран предостерег Вашингтон от "действий против иранских дипломатов", пригрозив международным судом, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"В ноте, адресованной американской стороне, содержится предостережение – в случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд… Иран подаст в Международный суд на страну", - говорится в сообщении ведомства.
Хатибзаде уточнил, что соответствующая нота была передана США через посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы Вашингтона в Исламской Республике.
По его словам, власти США давно "притесняют" иранских дипломатов в международных организациях, расположенных на американской территории, и членов их семей. При этом он не привел конкретных примеров.