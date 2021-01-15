Выступивший на заседании помощник президента Хикмет Гаджиев отметил роль Организации ветеранов республики в общественно-политической жизни страны, в том числе в решении проблем ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, подчеркнув, что граждане данной категопии окружены государственным вниманием. Он отметил, что государственное внимание со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к ветеранам поднялось на новый уровень, Организации ветеранов республики выделено административное здание, отвечающее современным стандартам, год от года повышаются размеры единовременного материального пособия и пенсий ветеранов войны, решаются жилищные и другие проблемы граждан данной категории.

Хикмет Гаджиев рассказал, что до 90-х годов прошлого века при упоминании ветеранов говорилось в первую очередь о пожилых людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, однако сегодня это понятие несколько омолодилось и включает как участников Первой Карабахской войны, так и 44-дневной Отечественной войны. Он отметил, что перед Организацией ветеранов республики поставлены новые задачи, подчеркнув важность привлечения к деятельности структуры лиц, принявших участие в боях за Карабах, решения беспокоящих их проблем.

Выразив надежду на то, что Организация ветеранов республики сыграет роль моста с новыми молодыми ветеранами, наладит с ними постоянные контакты, помощник президента довел до внимания собравшихся, что советы представленных в организации аксакалов нужны всегда.

Хикмет Гаджиев отметил, что перед Организацией ветеранов республики стоят серьезные задачи, подчеркнул важность усиления деятельности структуры на местах, изучения проблем, беспокоящих ветеранов, и доведения их до внимания международных структур, расширения связей с международными организациями ветеранов, изучения и применения международного опыта в сфере работы с ветеранами.