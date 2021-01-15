Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 22:05

Президент страны Ильхам Алиев совершил эпохальный визит в Шушу. Впервые за последние 30 лет глава азербайджанского государства посетил духовную столицу Азербайджана. Чуть ранее президент-освободитель заявил о необходимости возобновления музыкального фестиваля «Хары бюль-бюль» в 2021 году. Шуша - сокровищница азербайджанской культуры. Об исторических истоках и перспективах возрождения исторического наследия haqqin.az рассказал народный артист Азербайджана, дирижер Ялчин Адигезалов.

- Фестиваль «Хары бюль-бюль» - ожидаемое культурное событие этого года. Как он проходил раньше и возможны ли другие музыкальные события в освобожденном городе? - Карабах издревле признан колыбелью азербайджанской музыки и консерваторией Кавказа. Впервые в истории культуры нашего народа в Шуше были созданы театры, сцены для проведения восточных и европейских концертов, музыкальных и научных собраний, цирковых представлений. Еще в 1848 году в Шуше было продемонстрировано народное театральное представление. Наличие творческих собраний определяло общую атмосферу в городе, высокая духовность и нравственные ценности формировались под влиянием выдающихся шушинцев. Активную деятельность проявляли Собрание Музыковедов (руководитель Мир Мохсун Навваб), Собрание Музыкантов – исполнителей (руководитель Гаджи Гюсю), Собрание Архитекторов (руководитель Кербелаи Сефихан), Собрание Граверов (руководитель Кербелаи Сафарали и Навваб), Собрание Каллиграфов (руководитель Кербелаи Сефихан), Собрание Фармацевтов (руководитель Мешеди Акпер) и т.д. С середины 19 века в музыкальных школах Харрата Гулу и Моллы Ибрагима развивалось профессиональное мугамное искусство, проводились «Мусигишунаслар меджлиси». - Из вашего рассказа следует, что культурная жизнь в Шуше была чрезвычайно насыщенной. - Безусловно, ведь это была золотая эпоха правления Хан гызы Хуршидбану Натаван. Последняя принцесса Карабаха превратила Шушу в город поэзии и музыки, с роскошными парками и дворцом, мечетями, торговыми домами, летними и зимними клубами. Не многие знают, что мать Узеир бека воспитывалась в доме наследницы ханства, а отец будущего великого композитора был ее секретарем. Вне всякого сомнения, маленький Узеир наблюдал во дворце Натаван «Меджлисы Унс» и посещал «Театр Хандемирова», где под руководством Абдурахим бея Хагвердиева ставилась трагедия Шекспира «Отелло» и проводились Восточные концерты. Послушать Джаббара Гаръягдыоглу, Кечячиоглу Мохаммеда и Садыхджана публика приезжала со всего Кавказа и России, из Турции и Ирана, часто из Европы. Рецензии к этим концертам писал в газете «Каспий» преподаватель русского и французского языков в Реальном училище, впоследствии выдающийся представитель общественно-политической и культурной мысли Азербайджана Ахмед бек Агаев.

- Какой вы запомнили Шушу советского периода? - Дом нашего предка Адигезал бека Дервишгулу оглу в Шуше не сохранился. Мы знали месторасположение дома, но получить разрешение на строительство в советское время было практически невозможно. Прапрадед получил религиозное образование и служил у Мехтигулу Хана Джеваншира. Наш дед Зульфи Самед оглу Адигезалов родился в 1898 году в Агджабеди (Шушинский уезд) и по инициативе родившегося там же Узеир бека и Мешади Джамиль Амирова в 1924 году переехал в Баку, где в 1935 году родился Васиф Адигезалов. В юности отец часто отправлял меня в гостеприимный дом Сулеймана Алескерова. Это было незабываемое время размышлений о Родине и чувств сопричастности к корням, с обязательным посещением музыкальных вечеров на Джыдыр дюзу и Иса булагы, дома - музея Узеир бека и концертов в музыкальном техникуме. И конечно, три незабываемых фестиваля «Хары бюльбюль» созданные по инициативе Полада Бюльбюль оглу. 8 мая 1992 года я был вдали от дома и никогда не забуду голос отца, сообщившего мне об оккупации Шушы. - Как, на ваш взгляд, будет возрождаться Шуша? - Мы вернулись на исконные земли через 30 лет. Ценою крови и героизма нашей доблестной армии. Имя верховного главнокомандующего, освободителя карабахской земли Ильхама Алиева, золотыми буквами вписано в современную историю. Наши отцы не увидели великую победу, но мы – счастливое поколение. Сейчас наступает время ренессанса Шуши. Президент четко обозначил приоритеты и указал направления. Город возродится из пепла. Будут восстановлены мечети и дворец Натаван, дома-музеи Гаджибекова и Бюль-бюля. Зная, какое значение придает пропаганде классической музыки и мугама Первый вице-президент Мехрибан Алиева, строительство современного концертного зала в Шуше – вопрос времени. Фонд Гейдара Алиева провел сотни мероприятий и гала- концертов по всему миру, нашей музыке рукоплескали в десятити тысячной «Арена ди Верона» и в Лондонском «Барбикан», в Рио де Жанейро и Мехико. И момент истины наступит, когда полетят над Джыдыр Дюзу звуки «Кероглу» и «Ченлибеля», зазвучит в «Сенсиз» и «Севгили Джанан» голос Бюль-бюля, Рашида и Хана Шушинского в «Карабах шикестеси» - весь мир, затаив дыхание, будет наблюдать за апофеозом нашей великой победы!