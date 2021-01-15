Карен Шахназаров: «Надо прекратить воинственную риторику в Азербайджане и Армении... Время все лечит»

12 января президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве было подписано трехстороннее Заявление, позволяющее разблокировать и открыть транспортные коммуникации, выстроить экономические связи и создать инфраструктурные проекты на Южном Кавказе, где инициатором и участником ряда программ по развитию европейского транспортного сообщения через территорию Кавказского региона является Азербайджан. Благодаря Заявлению соединятся турецкие и российские железнодорожные артерии, Азербайджан будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой, у Армении появится железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана.

Для реализации задач Заявления было поручено создать рабочую группу, в которую вошли вице-премьеры трех стран.

В ходе встречи также было отмечено, что условия прекращения огня соблюдаются, однако, по мнению Никола Пашиняна, конфликт еще не до конца урегулирован.

Режиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал изданию «Москва-Баку», какое значение, на его взгляд, имеет трехстороннее Заявление.

«Армении и Азербайджану необходимо находить возможности, компромиссы для того, чтобы налаживать прежде всего экономические, торговые связи, нормализовать отношения, потому что для обеих стран невозможно постоянно находиться в состоянии войны, это пагубно действует на развитие сторон.

Азербайджан сейчас в лучшей ситуации, но тоже не в идеальной, а Армения вообще заблокирована, поэтому я считаю, что Заявление — это важное событие, делающее честь Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну - они нашли в себе силы для обсуждения сложной ситуации, особенно для Армении. И надо отдать должное Владимиру Путину - без его участия урегулирования конфликта было бы сложно достичь.

Я оцениваю чрезвычайно положительно этот шаг — создание Заявления спустя два месяца после прекращения огня, потому что другого выхода, кроме как налаживание отношений двух республик, я не вижу.

Заявление — это перспектива, надо решать этот конфликт. Республики «не улетят ни на Марс, ни на Луну, если народы хотят развиваться, они должны сотрудничать.