Иран испытал баллистические ракеты и боевые дроны

Корпус Стражей исламской революции провел в пятницу испытания нескольких баллистических ракет «земля» и новых боевых дронов своего производства. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

За учениями наблюдал командующий КСИР генерал Хоссейн Салами. Это произошло в момент высокого напряжения между Ираном и администрацией уходящего президента США Дональда Трампа.

В среду Иран тестировал корабельные ракеты малой дальности. В этом месяце в этой стране состоялись учения с использованием и большого количества дронов отечественного производства.

Во время учений в пятницу дроны должны были атаковать «гипотетические элементы вражеского щита (противоракетной обороны) со всех сторон, полностью уничтожая их», прозвучало с экранов иранского гостелевидения. В сообщении о военных маневрах также говорится:

«Кроме этого, многочисленные баллистические ракеты были запущены по указанным целям, произведя разрушительные удары по гипотетическим базам врага».

Напряженные отношения между США и Ираном снова возникли после ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2018 году. В результате нового обострения Соединенные Штаты вновь ввели санкции против Ирана.