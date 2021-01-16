Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала 5 медалей на Гран-при Франции
Во французской Ницце проходит традиционный международный турнир по борьбе – Гран-при Франции памяти Анри Деглана, в котором участвуют и азербайджанские борцы.
Сегодня разыгрывались медали в вольной борьбе. Здесь за награды боролись восемь представителей Азербайджана. В результате наши вольники завоевали пять медалей – два серебра и три бронзы.
В финал смог пробиться лишь Ислам Базарганов (57 кг), который в итоге довольствовался серебряной наградой, уступив в решающей схватке американцу Нику Суриано (1:7).
Серебро также в активе Османа Нурмагомедова (92 кг). В этом весе из-за маленького количества участников соперники боролись по круговой системе. В результате Нурмагомедов выиграл три схватки из четырех и занял 2-е место.
Бронза у Турана Байрамова (65 кг), Гаджимурада Гаджиева (74 кг) и Абубакра Абакарова (86 кг).
В воскресенье в Ницце выступят борцы греко-римского стиля. Азербайджан представят девять спортсменов.