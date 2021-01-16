В Дагестане тысячи людей остались без света

Около 32,7 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП). Как передает РИА Новости, об этом сообщило Минэнерго РФ.

В субботу в 21.03 в Дагестане отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль с неуспешными повторными включениями.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах (около 32 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 24 МВт", – говорится в сообщении.

Температура воздуха 1 градус по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.