Вирусолог раскрыл будущее мутаций коронавируса

По его словам, при мутации патогенов существуют общие закономерности. Так, эволюция вируса идет в сторону большей заразности при снижении его патогенности, то есть летальность уменьшается. «Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирали гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», - отметил вирусолог.

При этом Альтштейн обратил внимание на то, что смертность от инфекции снизилась в том числе и из-за улучшения методов лечения, однако этот фактор не может объяснить настолько значительное изменение в статистике. Так, весной в среднем по миру умирали более пяти процентов пациентов. В настоящее время уровень летальности колеблется в районе двух процентов.