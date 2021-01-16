Фархад Мамедов, отдел информации 02:06

Военные преступления, совершенные армянской армией на территории Азербайджана в ходе 44-дневной Карабахской войны, задокументированы международной правозащитной организацией Amnesty International. Haqqin.az сообщает, что опубликованный на днях отчет организации должен послужить основательным аргументом для привлечения армянского военного руководства во главе с бывшим министром обороны Давидом Тонояном к ответственности за вооруженные атаки на мирных азербайджанцев в городах и селах вдали от зоны боевых действий.

Как известно, армянская армия и ее оккупационный контингент в Карабахе с первых дней военных действий целенаправленно бомбили мирные населенные пункты Азербайджана. Сначала армянская сторона вела интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по находящимся вблизи линии соприкосновения селам Тертера, Барды, Агджабеди, а также по самому городу Тертер. Но вскоре армянское военное руководство расширило масштабы преступлений против человечности и обстреляло города Барда и Гянджа, находящиеся на значительном расстоянии от линии соприкосновения, где не было ни одного военного объекта, не отличающимися точностью советскими баллистическими ракетами с боеголовками большой разрушительной силы. В результате таких атак за 44 дня погибли почти 100 гражданских лиц Азербайджана, в том числе старики, женщины и дети. Правоохранительные органы Азербайджанской Республики, официально зафиксировав все подобные нападения с доказательствами в виде фото- и видеоматериалов нанесенных разрушений, начали уголовное расследование. Тем временем такие влиятельные международные правозащитные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch, рассматривали нарушения прав человека в ходе военных действий в Карабахе, только руководствуясь соображениями Армении и по подсказке ее руководителей. Однако после призывов и протестов Баку правозащитники начали работать и на азербайджанской территории, документируя факты преднамеренных атак на мирные населенные пункты, предпринятых по приказу армянского военного руководства. Последовали и соответствующие заявления.

И вот на основе собранных фактов Amnesty International опубликовала итоговый отчет. Согласно документу, армянские силы применили против мирных жителей Азербайджана недостаточной точности оперативно-тактические ракеты, неуправляемые реактивные системы залпового огня и артиллерию. Указывается также, что после достижения 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении военных действий Amnesty International получила доступ к району боевых действий и в конце ноября - начале декабря представители организации обследовали десятки населенных пунктов Азербайджана, подвергшихся ударам противника. Сотрудники организации опросили родственников погибших и раненых в результате этих атак, а также выясняли обстоятельства обстрелов с представителями местных гражданских и военных властей, сотрудниками НПО и журналистами. Как подтвердила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, обстрелам неоднократно подвергались густонаселенные районы вдали от фронта, даже те, где нет «явных военных целей». Amensty İnternational официально запротоколировала восемь ракетно-артиллерийских атак армянских вооруженных сил по городам и селам в Азербайджане, в результате которых погибли 72 мирных жителя. В отчете указывается, что 21 мирный житель погиб и более 50 получили ранения в результате удара армянских вооруженных силами баллистической ракетой «Эльбрус», запущенной по улице Мухтара Гаджиева в городе Гянджа 17 октября. Среди них 15-летняя дочь гражданки Судабы Аскеровой – Нигяр, которая погибла за день до своего дня рождения. «Она была моим единственным ребенком», - сказала Amnesty International Судаба Аскерова. А 64-летний Рамиз Гахраманов сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли его 34-летняя дочь Хатира, 11-летний внук Орхан, 6-летняя внучка Марьям и 18-летняя внучка Ляман. Р.Гахраманов рассказал, что после взрыва дом, где они жили, оказался разрушен до основания: «Я сразу понял, что все они погибли. Кто бы мог выжить после такой бомбежки и разрушений… Сам я не смог найти тела моих внуков. Их останки удалось извлечь из-под завалов только через несколько дней, причем на соседней улице, а некоторые части их тел так и не смогли обнаружить вообще». В отчете Amnesty International представлены и свидетельства того, что в результате обстрела 27 октября кассетными снарядами с различных направлений фронта и из армянского тыла значительный материальный ущерб был нанесен селу Гараюсифли в Бардинском районе Азербайджана. Уничтожены жилые дома и хозяйственные объекты, пятеро мирных жителей погибли, 14 получили ранения. Среди погибших 7-летняя Айсу Искендерова, игравшая во дворе своего дома.

Также отмечается, что 28 октября армянские вооруженные формирования выпустили несколько крупнокалиберных ракет по городу Барда, расположенному более чем в 20 километрах от линии фронта. Три ракеты попали в центр города, две – рядом с больницами. А третья – ракета «Смерч» 9М55 российского производства, содержащая 72 боевых элемента, начиненных бомбочками 9Н235, упала в густонаселенном районе города, убив 21 мирного жителя. Указывается в отчете и то, что в день начала боевых действий – 27 сентября под артиллерийским обстрелом с армянской стороны в селе Гашалты близ города Нафталан погибли пятеро членов семьи Гурбановых, а их дом был разрушен. Потерявший всех близких Бахтияр Гурбанов заявил Amensty International: «Наша семья уничтожена. Мы начали ремонтировать наш дом до войны, но теперь я не смогу жить на месте, где убита вся моя родня...». Почему-то в отчет не включены преступления, совершенные в городе Тертер, по которому армянская военщина на протяжении всей войны вела интенсивный огонь ракетами и артиллерией различного калибра. Однако факты, содержащиеся в документе, сами по себе являются достаточно вескими доказательствами для привлечения к ответственности армянского военного руководства, тогдашнего министра обороны Давида Тонояна и других. Под тяжестью доказательств Д.Тонояну не удастся снять с себя личную ответственность никакими аргументами. Факт его преступлений неоспорим, так как что в ходе военных действий азербайджанская сторона через Международный Красный Крест призывала армянскую сторону воздержаться от обстрелов мирных населенных пунктов. Об этом местным и зарубежным журналистам сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, посетивший Тертер, где еще продолжались боевые действия. Х.Гаджиев сообщил, что после передачи этого послания Тонояну через Международный Красный Крест армянские силы начали еще более интенсивный обстрел Тертера.