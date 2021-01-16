Азербайджанские гимнастки удостоились звания «Почетный мастер спорта»

Четыре азербайджанские гимнастки, завершившие свою карьеру и занимающиеся сейчас тренерской деятельностью, получили звания «Почетных мастеров спорта».

Сияна Василева, Алия Пашаева, Анастасия Прасолова и Сабина Аббасова (Гаджиева) удостоились высокой оценки за достижения в ходе спортивной карьеры, хотя как и тренеры они уже имеют определенные успехи.

Сияна Василева и Алия Пашаева в составе групповой команды выигрывали серебро и бронзу соответственно на чемпионатах Европы 2014-го и 2018-го годов. Наряду с этим Пашаева на чемпионате мира-2019 в Баку вместе с группой завоевала путевку на Олимпиаду в Токио.

Сабина Аббасова (Гаджиева) становилась серебряным призером чемпионата Европы среди юниорок, а в 2014 году на Евро в Баку завоевала серебро в составе групповой команды у взрослых.

Анастасия Прасолова выступала в составе групповой команды, которая впервые в истории азербайджанской художественной гимнастики пробилась на Олимпийские игры. В Пекине-2008 сборная Азербайджана в финале заняла 7-е место.

Будучи тренером, Анастасия может похвастать результатами своей подопечной, завоевавшей серебро на Европейских играх 2015 года в Баку и бронзу на чемпионате Европы того же года.

Сияна Василева является одним из тренеров групповой команды Азербайджана, завоевавшей серебро и бронзу на прошлогоднем чемпионате Европы в Киеве. Алия Пашаева тренирует юных гимнасток в Бакинской школе гимнастики, а Сабина Гаджиева – на Национальной гимнастической арене.