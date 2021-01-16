Европа намерена снизить зависимость от доллара

Европейская комиссия подготовила проект документа, в котором говорится о необходимости укрепить независимость ЕС на фоне доминирования США и американской валюты в мировой финансовой системе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Ухудшение ситуации в ЕС может привести к постепенной отмене санкций в отношении России.

"Годы президентства Трампа выделили наши слабые места, и мы должны их исправить, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о том, чтобы иметь экономическую и финансовую мощь, сопоставимую с нашим размером", — приводит газета слова представителя комиссии.

Газета, в частности, сообщает, что стратегия Трампа по Ирану оказала непосредственное влияние на финансовые инфраструктуры в Европе, такие как система SWIFT, расчетные системы Euroclear и Clearstream.