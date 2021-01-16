Джулиани будет защищать Трампа от импичмента

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте. Об этом он рассказал телеканалу ABC News.

Юрист рассказал, что защита планирует доказывать, что утверждения Трампа о мошенничестве на выборах не являются подстрекательством к насилию. По словам Джулиани, по линии защиты он представит утверждения о нарушениях на минувших выборах.

Он также считает, что Трамп должен признать процесс импичмента незаконным, а также отклонить его, если дело дойдет до суда.