Врач назвал причины низкого железа в организме

Врач-гематолог Сергей Захаров назвал причины, которые влияют на низкие показатели железа в организме.

«У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это скорее всего кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, приведет со временем к железодефициту», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также на дефицит железа могут влиять другие заболевания, например, хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, рак кишечника или железодефицитная анемия.

Кроме того, соблюдение длительных диет без учета потребления необходимых микроэлементов тоже может привести к низким показателям железа.

По мнению специалиста, железодефицит нельзя вылечить самостоятельно изменением питания или приемом витаминов. Для решения проблемы необходимо обратиться к врачу, который выпишет необходимые организму препараты.