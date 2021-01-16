Порядка 300 человек ворвались в Конгресс США в день его штурма

По меньшей мере 300 участников беспорядков проникли в здание Конгресса Соединенных Штатов в день его штурма, 6 января. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Журналисты провели анализ событий на Капитолийском холме, изучив сотни видеозаписей, фотографий и текстовых сообщений, пишет издание.

Используя алгоритм распознавания лиц для подсчета, издание установило, что в момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей, в Капитолие находились как минимум 300 человек.