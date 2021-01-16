В Индонезии активизировался вулкан Мерапи

На индонезийском острове Ява активизировался вулкан Мерапи. Как сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) Индонезии, за последние шесть часов зафиксировано 36 выбросов пепла на высоту до 50 метров.

Потоки лавы стекают по юго-западным склонам вулкана до высоты в 1,5 км.

Власти пока не намерены возвращать в свои дома ранее эвакуированных жителей. Ограничено также передвижение в районе 5 км от вулкана.

Накануне также активизировался вулкан Семеру, выбросив столб пепла и дыма на высоту 4,5 км.

Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии высотой 2968 метров и расположен на острове Ява. В результате извержения вулкана в 2010 году погибли 347 человек.