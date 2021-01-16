Врач назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома

Врач отметил, что у людей существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома, которая может привести к летальному исходу.

"КОВИД-ОРЗ - болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств - люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях", - напомнил он.

По его словам, даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений.

Медик подчеркнул, что трудно не назначить пациенту, который жалуется каждый день на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле, какой-нибудь препарат. При этом после расспросов выясняется, что температура у больного ниже 38, одышки нет и "надо просто потерпеть".

Мясников рассказал, что некоторые советуют при лечении коронавируса дома принимать гормональные препараты и антибиотики. По его словам, делать это ни в коем случае нельзя.

"Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" - пояснил Мясников.