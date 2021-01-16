Делегация Тюркского совета и ТЮРКСОЙ посетила Агдам
Делегация ТЮРКСОЙ посетила освобожденные от оккупации территории Агдама, передает Trend.
Сначала гости посетили Джума-мечеть в Агдаме. Члены делегация на месте ознакомились с фактами уничтожения Арменией домов в Агдаме.
Затем делегация посетила мавзолей Панахали хана.
В состав делегации вошли генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гезалов, представитель Второго европейского управления МИД Замин Алиев, представитель Тюркского совета Фаррух Джумаев и другие.
После Агдама делегация посетит Физули.